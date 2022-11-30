Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 4’cüsü düzenlenen Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğrarken, öğrenciler açılan fuara yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 4’cüsü düzenlenen Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğrarken, öğrenciler açılan fuara yoğun ilgi gösterdi.

Pazaryeri Belediyesinin kültür hizmetleri çerçevesinde, ilçede kitap okuma alışkanlığını arttırılması adına açtığı 4. Kitap Fuarı’na vatandaşlar tarafından ziyaretler devam ediyor. İlçede öğrenim gören öğrencilerin adeta akın ettiği kitap fuarı renkli görüntüler ortaya sergilerken öğrenciler hem fuarı gezdi hem de okumak için fuardan sevdiği yazarların kitaplarını aldı.

Öğrenciler ile birlikte kitap fuarını gezen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yayın evleri ile anlaşma yapıldığını ve öğrencilerin kitap fuarda kitap alımlarında indirimli bir şekilde faydalanacağını söyledi. Başkan Tekin, “Gördüğümüz kadarıyla gençlerimiz ve çocuklarımız burada, 4’üncü kitap fuarımız ilçemize hayırlı olsun. Daha iyilerini gerçekleştirmek nasip olsun” diye konuştu.

Atatürk Ortaokulu 6’ncsınıf öğrencisi Elanur Aydın ise kitap fuarını gezdiğini belirterek yazarların kitaplarını okuyup beğendiğini söyledi.