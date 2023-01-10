Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarının gözdesi çocuklar oldu.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarının gözdesi çocuklar oldu.

Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Kitap Fuarı, ilk kez kitapseverleri ağırlıyor. ‘En İyi Dost Kitaptır’ sloganıyla her kesimden övgü alan ve yoğun ilginin yaşandığı kitap fuarında 100’e yakın yayınevi, 120’den fazla yazar, şair ve okuyucularla buluşmaya devam ediyor. Yaşam alışveriş merkezinde 11 Ocak’a kadar sürecek olan fuara yediden yetmişe herkes yoğun ilgi gösterirken okur severler hem sevdikleri yazarlarla buluştu, hem de onlarla sohbet etme imkânı yakaladı. Gün boyu dolu olan fuar alanına en çok ilgiyi ise çocuklar gösterdi. Fuar alanını gezmeye gelen minikler kütüphanelerindeki eksikleri tamamlama fırsatı buldu. Her kesime uygun kitapların bulunduğu fuarda öğretmenleri veya ebeveynleri ile gelen çocuklar hem istedikleri kitapları aldı hem de fuarı doyasıya gezme şansı yakaladı.

Kitap fuarının çocuklar ile cıvıl cıvıl olduğunu ifade eden Matematik Öğretmeni Sinan Kıranşal, “Tatvan’da 1.’si düzenlenen kitap fuarı çok coşkulu geçiyor. Bugün yaklaşık 70 öğrencim ile buraya geldik. Kitap fuarı öğrenciler ile birlikte çok cıvıl cıvıl. Öğrencilerimizi kitapla buluşturmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla buraya geldik. Bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışanlara ve yazarlara çok teşekkür ediyoruz. Okumadan hiçbir şey olmuyor. Okumak kalbin şifasıdır. Okumadığımız için bugün çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu vesileyle şimdiki nesiller gümbür gümbür okuyacak ve ileride daha güzel çalışmalara imza atacaklar” diye konuştu.

Kitap okumayı çok sevdiğini dile getiren Nesrullah Karadaşlı adlı öğrenci, “Kitap fuarına geldim ve burada yüzlerce kitap vardı. Hepsi çok güzeldi herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Kitap okumak çok güzel bir duygu. Kitap okuduğumuz zaman anlamamız gelişiyor ve sınavlarda daha iyi yapabiliriz. Hayal gücümüz gelişiyor. Kitap okumayı seviyorum. Herkesin de okumasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kitap fuarının her yıl geleneksel olarak yapılmasını isteyen esnaf Abdullah Sönmez ise “Birincisi düzenlenen kitap fuarında başta Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye çok teşekkür ediyorum. Fuara bu şekilde talep olacağını tahmin etmemiştik. Bu mevsimde olunmasına rağmen bu kadar talebin olması bizleri çok memnun etti. Katılımcı firmalara teşekkür ediyoruz. Satışlar çok güzel gidiyor. İnşallah bunun her yıl tekrardan Tatvan ile özdeşleşmiş bir festival haline gelmesini temenni ederiz” dedi.