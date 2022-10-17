Elazığ Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı, 9 günde 150 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Elazığ Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı, 9 günde 150 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Elazığ Belediyesi tarafından Gazeteci-Yazar Ahmet Kabaklı anısına düzenlenen 4. Kitap Fuarı dün sona erdi. Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Kitap Fuarı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Fuar 9 günde 150 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Toplam 60 yayınevinin stant açtığı fuarda 30 yazar imza ve söyleşi programlarında okurlarıyla buluştu. Ziyaretçilerin sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturduğu fuarda, kitap dostları hem bol bol kitap alma hem de sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Elazığlıların Kitap Fuarı’na gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan Kitap Fuarımız 7’den 70’e vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Fuarımıza katılım sağlayan yayınevlerine, kıymetli kalemlere ve fuarımızı ziyaret eden tüm kitap dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.