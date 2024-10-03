Ordu’daki bir ilkokulun bahçesinde bulunan istinat duvarlarındaki kitaplık dekoru, öğrencileri kitap okumaya teşvik ediyor. Kütüphane dekoru önünde kitap okuma etkinlikleri de düzenleniyor.

Altınordu ilçesindeki Haki Yener İlkokulu’nun istinat duvarının öğrenciler tarafından görünen tarafı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 2021 yılında beton zeminden kurtarılarak, kütüphaneyi andıran kitaplık dekoru ile renklendirildi. Öğrencilerin çok beğendiği dekor, görsel olarak farkındalık oluşturduğu gibi öğrencilerin kitap okuma sevgisinin artmasını da sağlıyor. Okul yönetimi tarafından sınıflar için belirlenen saatlerde öğrenciler, bu dekorun önünde kitap okuyarak, eğlenceli vakit geçiriyor.

“Dekor önünde kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor”

Haki Yener İlkokulu Müdürü Gürsel Çelebi, öğrencilerin geçtiğimiz yıllarda okul bahçelerinin düzenlenmesine yönelik bir video hazırlayıp, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’den destek istediklerini ve bu çağrının cevapsız kalmadığını söyledi. 2021 yılında okul bahçesinin asfaltlandığını ve duvarın kitap görselleri ile kapatıldığını aktaran Çelebi, “Ben buraya atandığım zaman ilk geldiğimde en fazla bu görseller ilgimi çekti. Bu görseller gerçekten insanın kitaplarla ilgili duygu, düşünce ve ilgisini çekiyor. Öğrencilerimiz de sürekli olarak öğretmenleri gözetiminde burada kitaplarını okuyorlar, kitap okuma etkinlikleri yapılıyor” dedi.

“Müfredatı destekleme konusunda bize önemli ışık tutuyor”

Kitaplık dekorunun Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun öğrenci yetiştirmede kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Çelebi, “Erdemli insanı yetiştirme konusunda okumanın ne kadar önemli olduğunu biz sürekli olarak vurguluyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin üç tane önemli hedefi vardır; aklıselim, kalbi selim ve zevki selim insan yetiştirmektir. Bunun bileşenlerinden de erdemli insan olmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için okumak gerçekten çok önemli. Biz de sınavların kalktığı ve temel eğitimin ilkokul bölümünde daha çok öğrencilerimizi okumaya dönük aktiviteler ile meşgul etmeye çalışıyoruz. Ailelerimizi de bu yönde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Onun için bu görseller müfredatı destekleme konusunda da bize önemli ışık tutuyor” diye konuştu.

"Bizleri kitap okumaya teşvik ediyor"

Kitap dekorlu alanda kitap okumaktan son derece mutlu olduklarını, açık havada böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden öğrenciler, herkesin kitap okuması gerektiğini, kitaplık dekoru ile kitaplara olan ilgilerinin çok daha fazla arttığını söylediler.