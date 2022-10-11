Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi’nin yürütücülüğündeki Kitap Atölyesi, ihtiyaç sahibi okullara yaptığı kitap desteğini sürdürüyor. 10 yılda 107 bini aşkın ikinci el kitabı yüzlerce okulla buluşturan Kitap Atölyesi, yeni sezonun ilk gönderisini de yaptı.

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi’nin yürütücülüğündeki Kitap Atölyesi, ihtiyaç sahibi okullara yaptığı kitap desteğini sürdürüyor. 10 yılda 107 bini aşkın ikinci el kitabı yüzlerce okulla buluşturan Kitap Atölyesi, yeni sezonun ilk gönderisini de yaptı.

Nilüfer Kent Konseyi’nin aktif bir şekilde çalışmalar yapan meclislerinden biri olan Emekliler Meclisi, Kitap Atölyesi ile Türkiye’nin dört bir yanına kitap desteği yapıyor. Gönüllülük esasıyla 2012 yılından bu yana 78 şehirdeki 822 ihtiyaç sahibi okula toplam 107 bin 350 adet ikinci el kitap desteğinde bulunarak hem okullara hem de doğanın korunmasına büyük katkıda bulunan Kitap Atölyesi, bu yıl da çalışmalarıyla adından söz ettirecek. Geçen dönem 36 ilden 135 okula 18 bin 76 adet kitabı ulaştıran Kitap Atölyesi’nin bu yılki hedefi, 25 bin kitap. Bu hedefle yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayan Kitap Atölyesi, ilk gönderim için bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, İhsaniye Mahallesi’nde yer alan Nilüfer Kent Konseyi Kitap Atölyesi’ne giderek, Erzurum, Batman, Ordu, Hatay, Van, Bitlis, Konya gibi kentlere gönderilmek üzere son kitap kolisini paketledi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Yeşim Erkmenuğur, Emekliler Meclisi üyelerine ve bu konuda duyarlılık gösteren Nilüferlilere teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ülke genelinde bilgiye ulaşamayan çok sayıda çocuğumuz, gencimiz var. Sizlerin desteğiyle her yaştan insanımız, kitapla buluşuyor. Gönüllü olarak çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

İlk etapta 2 bin 172 adet kitabı 13 şehirden 17 okula göndereceklerini belirten Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Yeşim Erkmenuğur, Nilüferliler’den aldıkları desteği, Bursalılar’dan da beklediklerini söyledi. Roman, ansiklopedi, test ve kaynak kitap ayırt etmeksizin her türlü kitap türünü aldıklarını belirten Erkmenuğur süreç hakkında şöyle konuştu:

“Elinde ihtiyaç fazlası kitabı bulunan vatandaşlar, Nilüfer’de mahalle muhtarlıklarına, Nilüfer Kent Konseyi’ne ya da Kitap Atölyemize bırakabilirler. Biz, gelen kitapları ayrıştırarak, kullanıma uygun hale getiriyoruz. Ömrünü tamamlamış kitapları ise geri dönüşüme gönderiyoruz. Geri dönüşümden elde ettiğimiz gelirle de, okullara gönderdiğimiz kitapların nakliye ücretlerini ödüyoruz.”

İklim krizi tehdidi ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde ikinci el kitabın önemine değinen Erkmenuğur, sadece geçen yılki çalışmalar sonucu 5 ton ağırlığında geri dönüşüm elde ettiklerini belirterek, bu sayede 85 ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.