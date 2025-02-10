Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın kar sebebiyle tatil edilen okullardaki çocukların kitap okumasına teşvik için "Kitap okuyup, okuduğu kitapla gelenlere ödül vereceğiz" açıklamasının ardından yüzlerce öğrenci valiliğe başvurdu.

Düzce’de geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günleri kar yağışı sebebi ile okullar tatil edildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, okulların tatil edildiğini duyurmasının ardından tatil esnadında çocukları kitap okumaya teşvik etmek için bir açıklamada bulundu. Kitap okuyup okuduğu kitapla gelenlere ödül vereceğini sosyal medyada duyuran Vali Aslan’ın çağrısına yüzlerce öğrenci başvurdu. Düzce Valiliği’ne gelen öğrenciler Vali Aslan’dan çeşitli hediyeler alırken, Kitap, Spor, Sanat, Müzik (KİSAMU) Projesi hakkında da bilgiler verildi.

Başvuran öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini ve proje ile çocukların kitap okumaya teşvik edileceğini belirten Vali Aslan, "Geçen hafta kış koşullarını yaşadık. Vilayetimizde olmak üzere bölgemizim tamamı kardan etkilendi. Bu sebeple perşembe ve cuma günleri okullarımızı tatil ettik. Evlatlarımıza okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla bir çağrıda bulunduk. Kar tatilinde eğlenin ama kitap okumayı ihmal etmeyin dedik. Daha da teşviki arttırmak için okuduğu kitapla vali amcalarını ziyaret edenlere ödül vereceğimizi söylemiştik. Cıvıl cıvıl sesleri duyuyoruz. Aşağı yukarı 500 öğrenci valiliğimize gelmiş. Bugün mesaimizin son kısımlarını onlara ayırmıştık. Evlatlarımızın okuma aşkı bizi çok mutlu etti. KİSAMU Projemiz valiliğin bünyesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bünyesinde yürütülüyor. Eşim Pınar Aslan aktif olarak projenin paydaşı. KİSAMU, Kitap, Sanat, Spor ve Müzik’in kısaltması. Burada öğrencilerimizin ruhsal, bedensel gelişimini, kitap okuma alışkanlığını pekiştirmeleri, sanatla ilgilenmeleri, kültürel etkinlikler içerisinde olmaları, spor yapmaları, müzikle ilgilenmeleri, kısaca sosyo kültürel her türlü yelpaze içerisinde kendi ruhsal gelişimleri ilgiye iştiraki konusunda teşvik edilmesi konusunda geliştirilen bir proje" dedi.