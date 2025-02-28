Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi, gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitaplara erişimi olmayan okullara kütüphane kurmak amacıyla anlamlı bir proje başlattı. "Kitabım Kitabın Olsun" adıyla hayata geçirilen bu proje, kitapları okullara ulaştırırken aynı zamanda gençlere gönüllülük, topluma katkı sağlama ve kitapların gücünden faydalanma konusunda önemli bir deneyim sunuyor.

Proje kapsamında, gönüllü gençler, toplanan kitapları "kitap kumbaraları" aracılığıyla ihtiyaç duyan okullara teslim ediyor. Kitapların, hayatlara dokunan birer umut ışığı olduğuna inanan proje, ilk olarak Muş’un Arpayazı Okulu’na bir kütüphane kurularak başladı. Ardından, Savaştepe Mecidiye Köyü Şehit Onbaşı Bayram Kaya Okulu’na da kütüphane kazandırıldı.

"Kitabım Kitabın Olsun" projesi, her çocuğun eğitim hakkına ulaşmasını, kitaplarla tanışarak daha aydınlık bir geleceğe adım atmasını hedefliyor. Bu proje, gençlere okuma alışkanlığı kazandırarak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturuyor. Kitaplarla tanışan her çocuk, yeni bilgiler edinmenin yanı sıra, kitapların renkli dünyasını keşfetme imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Kitaplar, bir toplumun gelişiminde önemli bir rol oynar. Okuma alışkanlığı, bireylerin düşünce yapılarını geliştirir, hayal güçlerini zenginleştirir ve bilgiye erişim sağlar. Bu anlayışla, ’Kitabım Kitabın Olsun’ projesi, kitapların gücüne inanan herkesin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Bakanlığımızın yürüttüğü çeşitli projeler, gençlerimizin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmelerine yardımcı olurken, topluma fayda sağlama noktasında önemli adımlar atılmasını sağlıyor. Gençlik merkezlerimiz, gençlerimize sundukları çeşitli imkanlarla kişisel gelişimlerini desteklerken, aynı zamanda onlara sosyal sorumluluk projelerinde yer alma fırsatı da tanıyor. Bu sayede gençlerimiz, toplumlarına katkıda bulunarak daha bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişiyorlar. Bu anlamlı projeye katkı sağlayan tüm gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.