Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Osmanlı göçmenlerinin dünyasını yeniden hatırlatacak "Ottoman America" belgesel filmi, kitap oldu. “Ottoman America” kitabı, ABD’de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikâyeleri uluslararası kamuoyuna anlatacak ve okuyucular kitapta yazılan her bölümü, bölüm başlığının altında bulunan QR kodlarını okutarak da izleyebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Osmanlı göçmenlerinin dünyasını yeniden hatırlatacak "Ottoman America" belgesel filmi, kitap oldu. “Ottoman America” kitabı, ABD’de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikâyeleri uluslararası kamuoyuna anlatacak ve okuyucular kitapta yazılan her bölümü, bölüm başlığının altında bulunan QR kodlarını okutarak da izleyebilecek.

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM), Bay Atlantic University, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile gerçekleştirilen "Ottoman America Kitabı”nın tanıtımı ve takdimi, 18 Eylül 2022 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri saatiyle 19:30’da New York Eyaleti Rockefeller Center’da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) programında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Özel bir oturumla 250 konuğun bir araya geldiği program, kitap tanıtım filminin izletilmesinin akabinde, konuklara Ottoman America QR Kitaplarının dağıtılmasıyla devam etti. YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da imzalı kitap takdim edildi.

ABD’de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikayeleri uluslararası kamuoyuna nesnel bir biçimde anlatmayı amaçlayan kitap, kişisel öykülerin kaybolan Osmanlı’nın Amerika’sına ışık tutuyor. Ayrıca okuyucuların bu kayıp zamanın yeniden keşfedilmesi sırasında hem bilgilendirilmesi hem de kişisel hikayelerin parçası olması sağlanacak.

Anadolu’nun tanıtılması da sağlanacak

ABD’ye 1900’lerin başında gelen Türk göçmenlerin hem ABD hem de Türkiye’ye katkılarını ortaya koymak, Türklere ortak bir platform sağlamak, Türklerin ülkeye katkılarını gün yüzüne çıkmasını sağlamak kitabın hedefleri arasında yer alıyor.

Kitapla ayrıca Türk asıllı iş insanları ve politikacıların eline güçlü bir tarihsel veri tabanı sunmayı, Anadolu’nun tanıtılmasını sağlayarak turizme katkıda bulunmayı, ABD’ye göç edenler hakkındaki yanlış algıları olumlu yönde değiştirerek ülkedeki göçmen tartışmalarına yeni bir bakış açısı getirmeyi ve 100 yıldan daha uzun süredir ABD’de bulunan Türk toplumu üyelerinin, bu ülkeye olan aidiyetlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Göçmenlerin Amerika’ya varış noktaları ve Amerika içerisinde yaşadıklarını anlatan kitap, Amerikan toplumuna, ekonomisine ve siyasetine 1800’lerin sonlarında ve 1900’lerin başlarında katkıda bulunmaya başlayan Osmanlı halkının insan hikâyelerini anlatıyor.

Osmanlı Hükümeti tarafından 1910’da Washington Büyükelçiliği’ne ataşe olarak atanan, 6 dil bilen ve Dünya Ticaret Merkezi’nin gelecekte bulunacağı bölgeye bir cami inşa ettiren İmam Mehmed Ali Efendi de hikâyesi, kitapta anlatılan isimlerin arasında yer alıyor.