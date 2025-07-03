DENİZLİ (İHA) – Kışın yağışın ardından soğuk hava deposunda saklanan doğal kar, geleneksel kültürün modern bir dokunuşla yaşatılmasıyla yazın serinliğe dönüşüyor. Vişne, karadut ve pekmezle buluşan karla yapılan tatlı serinlik büyük talep görüyor.

Denizli’deki dağların zirvesinden bin bir zahmetle toplanarak yığın yapılan karlar, yaz aylarında serinlemek isteyenler için tezgahlarda yerini aldı. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarına karşı ilginç ve doğal bir çözüm sunan Yusuf Deymeci, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Kayak Merkezinden kışın kar kuyularından topladığı karı, özel soğuk hava depolarında muhafaza ederek yazın halkın hizmetine sunuyor. "Karcı Yusuf" olarak tanınan Deymeci, bu zorlu ama bir o kadar da nostaljik geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Hazırlıklarına her yıl şubat ve mart aylarında başlayan ekip, kış boyunca karı kamyonlarla evlerine taşıyor. Bu kar, özel olarak hazırlanan soğuk hava depolarında kat kat istiflenerek yaza kadar saklanıyor. Yaz geldiğinde ise pazar yerlerinde kurdukları tezgâhta kar üzerine dökülen ev yapımı vişne, karadut ve pekmez şuruplarıyla müşterilerine serin bir nostalji sunuyorlar. Sadece pazarlarda değil, düğün, mevlit ve sünnet gibi özel organizasyonlarda da hizmet veren Karcı Yusuf Deymeci, sıcak havada bunalan misafirleri doğal kar ve şuruplarla serinletiyor.

"Her şey doğal, her şey el emeği" diyen Deymeci, hem geçmişin geleneklerini yaşatıyor hem de yeni nesle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Deymeci, "Soğuk depomuzda kar bittiğinde, yeniden dağlardan getiriyoruz. Temiz, doğal ve güvenli. Doğal karla yaz sıcağında bunalanları serinletiyoruz" diyerek, herkesi tatlı serinlikle tanışmaya davet etti.