Mersin’in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri, kış ortasında baharı yaşatırken, çiftçilerin de yeni gelir kapısı oldu. Geçen aralık ayında hasadı yapılan nergislerin 50 adeti 150 liradan satılırken, şimdi 50 adeti 50 liradan satılıyor.

Silifke’de üretici Murat Duran, evinin bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği nergisleri hasat ettiğini belirterek, her boğumda 50 adet nergisin bulunduğunu, bu nergisleri 20 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarla çiçekçilere sattığını söyledi.

Silifke’nin ova ve yüksek kesimlerinde doğayı beyaza bürüyen nergis çiçekleri, kokusuyla olduğu kadar görüntüsüyle de bahar özlemini gidermeye yetiyor.

Murat Duran, hasadın Aralık ayında başladığını, Şubat ayına kadar devam ettiğini belirtti. Her bir boğumda 50 adet nergis çiçeği olduğunu ve 20 ila 30 liradan sattığını belirten Duran, “Tüm çiftçilerimize nergis üretimini tavsiye ediyorum. Nergis çiçeklerimizi aralık ayında topluyoruz. Çiçekçilere satıyoruz. Hobi olarak başladım. İnsanlar nergise talep ediyor. Ekim çalışmalarımız sürüyor. Doğal olarak yetiştiriyoruz. 14 Şubat’a yetiştireceğiz. 50 adetini 30 ila 50 lira arasında satıyoruz evimize ek gelir sağlıyoruz” dedi.

Silifkeli çiçekçi İbrahim Şahin ise, “Silifke çiçekçileri olarak aralık ayında başlayan nergisleri Aralık ayında 50 dalını 150 liraya alıyorduk. Şimdi kendi memleketimizde hasat başladı. 50 dalını 50 liraya alıyoruz. 14 şubat Sevgililer gününe hazırlık yapacağız” dedi.