Sanat-Spor-Müzik (KİSSAMU) projesinin dönem sonu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi, müzik performansları ve mini söyleşi gösterileri sahnelendi.

Düzce Valiliği himayelerinde, Vali Selçuk Aslan’ın eşi Pınar Ölmez Aslan öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen KİSSAMU (Kitap-Sanat-Spor-Müzik) Projesi’nin dönem sonu etkinliği Kasım Aktaş Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan bu proje, ortaokul öğrencilerinin kitap okuma sevgisini artırmayı, aynı zamanda sanat, spor ve müziğe yönelmelerini teşvik etmeyi hedefliyor. Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi, müzik performansları ve mini söyleşi gösterileri sahnelendi.

Pınar Ölmez Aslan, projeye katkı sağlayan tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Bu etkinlik, öğrencilerin sanatla iç içe olmalarını sağlayan önemli bir adım oldu.