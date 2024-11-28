Eskişehir’de kentsel dönüşüm çalışması kapsamında elle yıkımı sırasında kısmi göçüğün meydana geldiği ve 2 işçinin yaralandığı binanın makine ile yıkımı dolayısı ile Şair Fuzuli Caddesi’nin geçici olarak yaya ile araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.

Odunpazarı Belediyesi Başkanlığı’ndan konuyla alakalı açıklamada, 19 Kasım 2024 tarihinde İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında elle yıkımı yapılan bir binada kısmi bir göçük meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Olay sonrası bölgede güvenlik tedbirleri artırılmış olup, Porsuk Bulvarı’nın ilgili bölümü yaya ve araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Hemşehrilerimizin güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle, lütfen belirtilen bölgede alternatif güzergâhları kullanarak hareket etmeye özen gösteriniz. Sürecin tamamlanmasının ardından, bölgenin güvenli bir şekilde tekrar kullanıma açılması sağlanacaktır. 28 kasım Perşembe günü yıkım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Elle yıkımın mümkün olmadığı bu alanda, güvenlik önlemleri alınarak makine ile yıkım yapılacaktır. Çalışmalar süresince Şair Fuzuli Caddesi, geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica olunur" denildi.