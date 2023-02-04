Denizli’nin Buldan ilçesinde 110 rakımlı olan ve kısmen buz tutan Buldan Yayla Gölünün keyfini kazlar çıkardı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde 110 rakımlı olan ve kısmen buz tutan Buldan Yayla Gölünün keyfini kazlar çıkardı.

Doğa harikası Buldan Yayla Gölü havaların eksi derecelere düşmesi sonucunda kısmen buz tuttu. Denizden yüksekliği 1150 metre olan ve yüzölçümü 466,5 dekar olan Buldan Yayla Gölünün adeta simgelerinden olan nilüferleriyle birlikte kaz ile ördekler, donan buz tabakalarında görsel şovlarını yaptı. Kuraklık neticesinde suyu oldukça azalan gölün, tekrar yağan kar ve yağmur sularıyla dolması yöre halkı kadar doğada yaşayan hayvanları da mutlu etti. Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Buldan Yayla Gölü ilçenin yeraltı ve yerüstü sularını beslediğini dile getirdi.

Göle gelen ziyaretçiler ve fotoğraf meraklıları doğal güzellikleri seyrederken, hayvanlarında beslenmeleri için yem bırakmayı ihmal etmediler. Buldan Yayla Gölü ve çevresinde yabani tavşan, domuz, oklu kirpi, porsuk, yeşilbaş ördek, ak pelikan, sakar meke gibi yabani hayvanlarla birlikte iki çeşidi endemik olmak üzere 95 bitki grubu da yaşıyor.