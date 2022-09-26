Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ‘agria’ diye adlandırılan kışlık patatesin hasadı başladı. Agria cinsi patatesin kilogram fiyatının 5-6 TL arasında değiştiği, rekoltenin çok iyi olduğu ve 120 bin tonun üzerinde patates hasadı bekleniyor.

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ‘agria’ diye adlandırılan kışlık patatesin hasadı başladı. Agria cinsi patatesin kilogram fiyatının 5-6 TL arasında değiştiği, rekoltenin çok iyi olduğu ve 120 bin tonun üzerinde patates hasadı bekleniyor.

Şuhut’ta yüksek rakımlı bölgesinde yetiştirilen çok güneş almasından dolayı ayrı bir lezzet olan ‘agria’’ cinsi patatesin hasadı devam ediyor. Tarlada çalışan kadınlar tarafından toplanan patatesler, çuvallanıyor. Kadınlarla renkli görüntülerin oluştuğu hasatta üreticiler bu yıl verimden memnun. Patates üreticileri bu yıl Şuhut’ta 120 bin ton patates üretiminin olduğunu belirtirken, patatesin kilogram fiyatının ise 5 ile 6 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.

Patates Tüccarı Hasan Camcı, 2022 patates hasadı sezonunun sonuna gelindiğini kaydetti. Camcı, “Tarlalarımıza patateslerimiz yükleniyor. İşçilerimiz göründüğü üzerine işçiliklerini yapıyor. Bizler de tüccarlar olarak çuvallama işlemlerini yaptıktan sonra kamyonlara yükletip çeşitli illerimize hallere ve pazarcı arkadaşlara mal temini yapıyoruz. Bu seneki patates üretimlerinde rekolte anlamında herhangi bir sıkıntı Allah’a şükür şu anda yok. Rekolteler güzel dekara 4 ile 5 ton arasında cinsine göre farklılık gösterip randıman alınıyor” dedi.

“Verim bu yıl güzel Allah bereket versin”

Patatesin kilogramının 5-6 TL arasında alıcı bulduğunu ifade eden Camcı, “Bizim Şuhut ilçemize has özelliği olan agria cinsi patates sökümü yapmaktayız bugün. Agria cinsi patates Türkiye çapında ün yapmış damak lezzeti ayrı olan bir çeşit olup sofralarınızda vazgeçilmez bir lezzet olarak karşınıza çıkmaktadır. Patates fiyatları şu anda 5 ile 6 lira arasında değişiklik göstermektedir. Cinsine ve ebadına göre farklılık gösterebilmektedir. Çiftimizin eline geçen rakam olarak bahsetmekteyiz. Tezgahlarda ise değişiklik gösterebilmektedir fiyatlar" diye konuştu.

Tarla Sahibi Mehmet Özcan’da ise verimin bu yıl daha iyi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Piyasa bu yıl gayet iyi girdiler biraz yüksek. Ne olur bilmiyorum artık. Patatesin fiyatı Bu yıl 5 ile 6 lira arasında yapıyor. Verim bu yıl güzel Allah bereket versin.”