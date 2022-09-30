Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini alırken, çarşıda alışveriş yoğunluğu başladı.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini alırken, çarşıda alışveriş yoğunluğu başladı.

Ekim ayına az bir süre kala, yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış sezonu içinde hazırlıklar başladı. Eskişehir’de havaların soğumasıyla mont, kaban ve kışlık giysilere ilgi artıyor. Kentte soğuk havaların hissedilmesiyle giyim mağazalarında kışlık kıyafetler yavaş yavaş yerini almaya başladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Taşbaşı Çarşı’nın yolunu tutarken, yoğunluktan dolayı mutlu olan esnafın yüzü güldü.