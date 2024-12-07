Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 19 Mayıs Kışlası’na yapılan Mehmetçik Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Samsun’da iş adamı Mustafa Yeşilyurt tarafından Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 19 Mayıs Kışlası’na görkemli bir cami yapıldı. "Mehmetçik Camisi" ismi verilen mabedin açılışı; eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, protokol üyeleri, gaziler, Mehmetçikler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dua yaptırıldı. Duanın ardından cami ibadete açıldı.