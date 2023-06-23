Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından açılan Kışla Mahallesi Semt Pazarı için kura çekimi yapıldı. Çekilen kura ile pazarcıların tezgah yerleri belirlendi.

Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın katılımı ile kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi öncesinde ilk olarak Samsun Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı bir konuşma yaptı. Yazıcı, “Yerleşim yoğunluğu olan Kışla Mahallemizin Beykoz Sokağı’nda bir pazar yeri eksiğimiz vardı. Muhtarımızın da bu yönde bir talebi vardı. Halkımız da sürekli olarak bizlere bu konuda talebini iletiyordu. Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş da bu konuda belirlediğimiz semt pazarı için gerekli özveri hassasiyeti gösterdi. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Pazarcı esnafının zahmetli iş yaptığına dikkat çekti”

Pazarcı esnafının gerçekten çok zahmetli bir iş yaptığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Bizler yatağımızda uyurken sizler sabahın erken saatlerinde tezgah açıp, vatandaşımıza sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda hizmet sunmak için çalışıyorsunuz. Zahmetli, özveri isteyen ve sıkıntılı bir iş. Bizlere düşen de sizlerin çalışma ortamlarındaki problemleri elimizden geldiği kadar çözmek. Pazarcılar Odası ve Zabıta Müdürlüğümüzün desteğiyle tüm süreçleri tamamladık. Kışla Mahallemizde kurulacak olan 2’inci halk pazarımızı her hafta Pazartesi günü vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sizler de bu alanda en kaliteli en taze ürünleri ilçe halkımıza ulaştıracaksınız. Kura çekilişimizin esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Demirtaş, konuşmasının ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Pazarda tezgâh açacak olan 80 pazarcı esnafının yerleri tek tek kura ile belirlendi.

Kura çekimine ayrıca İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Kışla Mahallesi Muhtarı Gülsüm Yüksel ve pazarcı esnafı katıldı.