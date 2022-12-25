Balıkesir’in Edremit ilçesinde kişiye özel zeytinyağı imal eden bir firma, yılbaşı siparişlerini yetiştirmekte zorlanıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kişiye özel zeytinyağı imal eden bir firma, yılbaşı siparişlerini yetiştirmekte zorlanıyor.

Edremit’te bir firma yılbaşı öncesi kişiye özel zeytinyağı üreterek satışlarını artırdı. Özel soğuk sıkım ve taş baskı zeytinyağlarını kişiye özel etiketler ile satan firma, siparişlere yetişmekte zorluk çekiyor. Kişiye özel zeytinyağları bir litrelik ambalajlarda müşteriye sunuluyor. Sipariş üzerine yapılan üretim yaklaşık bir gün sürüyor. Zeytin mevsiminde özenle hazırlanan ve karakteristik yapısı ve aromasıyla farklı olan soğuk sıkım ve taş baskı zeytinyağları hususi kaplarda saklanıyor. Daha sonra sipariş üzerine hazırlanan kişi veya kurum logolu olarak üretilip müşteriye teslim ediliyor.

Kişiye özel zeytinyağı hakkında bilgi veren firma sahibi Zafer Soykara, “Bu yıl kişiye özel zeytinyağı ürünümüzü biraz geliştirdik. Yılbaşı konseptine daha uygun hale getirdik. Müşterilerimiz bu üründen sürekli sipariş ediyorlar. Dolayısıyla her yıl yenilik gerekiyor. Bu yıl etiketlerde biraz farklılık yaptık. Biraz daha yılbaşı konseptine uygun olarak tasarımlar yaptık. Bu ürünleri satışa sunduk. Düşündüğümüzden daha fazla talep gördü. Satışlardan çok memnunuz” dedi.

Kişiye özel zeytinyağında şişe içindeki yağların özel ürünler olduğuna dikkat çeken Soykara, “Sıradanlık olmasın diye içerisindeki ürün altın madalya alan bir zeytinyağı. Bu zeytinyağı çok kaliteli bir ürün. Bu zeytinyağımız ayrıca ödül aldığı için de çok memnunuz” diye konuştu.