Trabzon’daki Medikal Cihaz Tasarım Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (METAM) modern 3B yazıcı teknolojileri ve ileri üretim altyapıları ile kişiye özel biyo-uyumlu implant tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek.

Kişiye Özel İmplant Altyapısının Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi Projesi imza töreni Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar’ın katılımı ile DOKA’da yapıldı. 47 milyon 300 bin lira toplam bütçesi bulunan proje ile Trabzon ve bölge başta olmak üzere tüm Türkiye geneline hizmet sağlanacağı vurgulandı. Proje ile modern 3B yazıcı teknolojileri ve ileri üretim altyapıları ile kişiye özel biyo-uyumlu implant tasarımı ve üretiminde Türkiye’de öncü bir merkez kurulacak. Ayrıca yenilikçi tıbbi cihazların geliştirilmesi ve nitelikli sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesinin de hedeflendiği projede kişiye özel protez ve implant, Türkiye’de ilk defa MDR (Yeni Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) kapsamında temiz oda içerisinde CE belgesi onayı ile üretilerek son kullanıcıya sunulacak. Proje kapsamında ticarileştirilen ürün sayısı 20’den 100’e, kurulan, geliştirilen laboratuvar sayısı 4’den 8’e çıkarılacak.

Proje ile elde edilecek kazanımlar arasında METAM’ın ithal ikamesi niteliğinde ürünleri tasarlaması da öngörüldü. Bu kapsamda şu bilgiler verildi:

“Bu ürünlerin yerli pazarda rekabet edebilir hale gelmesi, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak ve Türkiye’nin tıbbi cihaz sektöründeki ithalat bağımlılığını azaltacaktır. Türkiye’deki benzer firmalar implant sektörünün değer zincirindeki ARGE, planlama-tasarım, baskı, dağıtım ve cerrahi uygulama, izleme ve geri bildirim ve sonuçların değerlendirilmesi faaliyetlerinden birini veya birkaçını aynı anda yapabilmektedir. KTÜ, bünyesinde hasta takibi yapan bir hastaneye sahip olması, akademik ünvanlı cerrah ve mühendislerinin bulunması, Ar-Ge yapıyor olması gibi avantajları nedeniyle herhangi bir hizmeti dışarıdan almadan değer zincirindeki tüm süreçleri tek başına yapabilme kabiliyetine sahip Türkiye’deki tek merkezdir. Bununla birlikte METAM, bu proje neticesinde Türkiye’de doku çalışması ile implantları bir arada uygulayan tek kurum olacak ve ülkemizin dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek sektörde geri kalmamasına öncülük edecektir. Trabzon’da sağlık turizmi gelişmekte olup Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sağlık turizmi alanında HİSER projesi yürütülmektedir. Gürcistan başta olmak üzere Kafkas Bölgesi ve Rusya’dan kişiye özel implant ihtiyacı bulunan hastalar Trabzon’a çekilecek.”

METAM, ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) başvurusu nedeniyle Türkiye’de kişiye özel implant uygulamalarının hastaneler tarafından sipariş verilebilen ve SGK tarafından hastanın implant masrafların karşılandığı tek kurum olacak. Ürün boyutunun ve çeşitliliğinin artırılmasında CMDP desteği kritik bir rol üstlenecek.