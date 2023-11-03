Siber polisi kişisel verileri çalıp sattıkları iddia edilen 3 kişiyi Samsun ve Ankara’da düzenlenen operasyonla yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette panel kurup, milyonlarca insanın kişisel verilerini çaldıktan sonra sattıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. F.Ü. ve M.İ. Samsun’da, S.U.M. ise Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.