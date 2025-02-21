Bartın Üniversitesi (BARÜ) TÜBİTAK destekli projesiyle Fransa’nın Sorbonne Üniversitesi ile ortak çalışmalar yaparak, üreme sağlığında mevcut tedavilere kıyasla çok daha etkili yöntemleri geliştirebilmeyi hedefliyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Sadak’ın 2509 TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı ile İkili İş Birliği Programı (Bosphorus) kapsamında sunduğu projesi desteklenmeye hak kazandı. "Optik Mikrorobot ve Derin Öğrenme ile Olay Kamerası Destekli 3 Boyutlu Kuvvet Spektroskopisi" başlıklı çalışma, Türkiye geneli çıkılan çağrıda desteklenen 8 uluslararası projeden biri olma başarısı gösterdi.

Hücre analizinde yeni teknolojiler kullanılacak

Projenin Türkiye yürütücüsü olan Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Sadak, Fransa yürütücüsü Sorbonne Üniversitesinden Prof. Sinan Haliyo ile biyolojik hücrelerin mekanik özelliklerini anlamak ve 3 boyutlu kuvvet ölçümü gerçekleştirmek üzere çeşitli çalışmalarda bulunacak. Yeni yöntemlerin kullanılacağı proje, derin öğrenme teknolojileri ve olay kameraları kullanarak hücrelerin davranışlarını gerçek zamanlı izlemeyi ve analiz etmeyi mümkün kılacak. Laboratuvar ortamında yapılacak deneyler, bilimsel araştırmalara katkı sağlarken aynı zamanda üreme sağlığında daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak.

Tedavi süreçlerinde daha etkili çözümler hedefleniyor

Projeyle ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Sadak, "Mikroskobik düzeyde biyolojik hücrelerin kuvvet özelliklerini incelemek özellikle üreme sağlığı, hücre manipülasyonu ve tedavi süreçleri gibi hassas alanlarda önemli bir adım olacak. Yeni yaklaşımlarla geliştirilecek sistem, hücrelerin mekanik özelliklerini daha doğru bir şekilde analiz edebilecek. Kısırlık tedavisindeki kritik uygulamalarda bu sistemin sağladığı hassasiyet ve kontrol, mevcut yöntemlere kıyasla önemli bir avantaj sunacak. Ayrıca yenilikçi yöntemlerin kullanılacağı bu çalışma, sağlık ve biyoteknoloji alanındaki araştırmaları teşvik ederek bilim insanlarının ve klinik uzmanların daha etkili çözümler geliştirmesine olanak tanıyacak" dedi.

"Toplum sağlığına katkı sağlayacak projeler üretiyoruz"

Toplum sağlığına katkı sağlayacak projeler üretmenin önemine dikkat çeken BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversite olarak araştırma kapasitemizi ve bilimsel üretkenliğimizi artırıyor, farklı alanlarda yeni çalışmalar geliştirmeye gayret ediyoruz. Günümüz sorunlarına çözüm üretmek amacıyla sağlık alanında da nitelikli araştırmalara imza atıyoruz. Bu noktada Türkiye-Fransa iş birliğinde yürütecekleri çalışmaları desteklenmeye hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Sadak ile Sorbonne Üniversitesinden Prof. Sinan Haliyo’yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumsal ilerleyişimize sunduğu özverili katkılarından dolayı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Cengiz’e teşekkür ediyorum. Bizleri uluslararası iş birliğinde projeler üretme noktasında daima motive eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize ve kıymetli teşvikleri dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Orhan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.