Denizli Özel Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Gencer, infertilitenin (kısırlık) çözümsüz olmadığını belirterek, kadın ve erkekte infertiliteye neden olan faktörlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Gencer, infertilitenin (kısırlık) çözümsüz olmadığını belirterek, kadın ve erkekte infertiliteye neden olan faktörlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

İnfertilite (kısırlık), günümüzde daha sık görülen bir hastalık haline geldi. Çocuk sahibi olmayı hayal eden çiftler için kısırlık tedavisi konusundaki gelişmelere eğinen Denizli Özel Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Gencer, infertilite ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Halk arasında kısırlık olarak bilinen infertiliteden 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hamile kalınmaması durumunda söz edilebileceğinin altını çizen Op. Dr. Mehmet Gencer, infertilitenin hem kadından hem de erkekten kaynaklanabileceğini söyledi. Kendilerine gelen hastaları öncelikle problemin nereden kaynaklandığını tespit ederek tedaviye başladıklarını belirten Op. Dr. Mehmet Gencer, “Çiftlerin tedavi için beraber gelmeleri daha uygun olur. Bu sorunun nereden kaynaklandığı anlamayı kolaylaştırmaktadır. Çiftler farklı testlerden geçirilerek değerlendirilir. Erkek için fiziksel muayene yapılarak hormonlarına bakılır. Kendisine verilen 3-5 günlük cinsel perhiz sonrası sperm sayısına bakılarak teşhis konulur. Kadınlarda ise, jinekolojik muayene yapılır ve adet düzeni incelenir. Rahim filmi de incelenen hastaya sonrasında teşhis konulur. Bu bilgiler doğrultusunda gerekli tedaviye başlanır” şeklinde konuştu.

Kadın ve erkekte infertiliteye neden olan birçok faktör var

Artan kısırlık probleminde kadın ve erkeklerde birçok faktörün etkili olduğundan bahseden Op. Dr. Mehmet Gencer, hastalıkların ve vücut yapılarının infertiliteyi tetiklediğini kaydetti. Kadınların infertilite nedenlerini sıralayan Op. Dr. Gencer, “Kadınların adet düzensizlikleri, yumurtlama problemleri, myomları, polikistik over sendromu, tüplerdeki tıkanıklıkları, fazla kilolu oluşları, troid problemleri gibi birçok faktör infertiliteye sebep olabilmektedir” ifadesini kullandı.

Erkekte infertilite faktörlerinde doğuştan ve sonrasında geçirilen hastalıklara vurgu yapan Op. Dr. Gencer, çocukluk döneminde geçirilen bazı ateşli hastalıkların, inmemiş testis gibi doğuştan gelen rahatsızlıkların, menide sperm bulunmaması, cinsel fonksiyon bozuklukları, kanal tıkanıklıkları gibi sorunların infertiliteye sebep olabildiğini söyledi. Bunların yanı sıra diyabet, stres, alkol uyuşturucu gibi birçok faktörün de sıralanabileceğini sözlerine ekledi.