Kısırkaya plajındaki plastik atık ve çöplerden oluşan kirlilik vatandaşları isyan ettirdi.

Kısırkaya plajındaki plastik atık ve çöplerden oluşan kirlilik vatandaşları isyan ettirdi.

Sarıyer’de bulunan Kısırkaya Plajı’nda plastik atık ve çöplerden oluşan kirlilik görenleri şaşkına çevirdi. Plaja yüzmeye gelen vatandaşlar kumsalda birikmiş halde bulunan çöplerden dolayı rahatsız olduklarını söyleyerek gereğinin yapılmasını istediklerini belirtti. Öte yandan kumsala gelen çocukların plajdaki atıklarla oynaması dikkat çekti.

“Ormana gitsek ormanları, denize gitsek denizi perişan ediyoruz”

Ailesiyle sahile gelen Hüseyin Kazdal, “Yıllık iznim vardı. İznimi değerlendirmek için ailemle buraya geldim. Günü birlik bir tatil yapalım dedik. Buraya ilk defa geldim. Denize de zaten hiç girilmiyor. Geldiğimize de pişman olduk. Biz kendi eşyalarımızı yanımızda topluyoruz ama kumsal yine de çok kötü. Herkes çöpünü bırakıp gidiyor. Gerçekten üzücü bir tablo. Biz insanoğlu kendimizi düşünüyoruz, gerisini hiç düşünmüyoruz. Yetkililerin bu durumla ilgilenip burada bulunanları uyarması lazım. Buraları tekrar hayata kazandırmak için bir takım şeyler yapmaları lazım. Biz insanoğlu maalesef bazı şeyleri söylendiği zaman yapıyoruz. Söylenmediği zaman atıp gidiyoruz. Ormana gitsek ormanları, denize gitsek denizi perişan ediyoruz. Bir şekilde bu olayın üzerine gidilmesi lazım” dedi.

“Büyükşehir belediyesinin burada hatası çok, hizmet edin, icraat yapın”

Plaja gelen bir başka vatandaş Engin Çetinkaya ise, ‘’Başta Büyükşehir Belediyesi ve yetkililerin bu duruma müdahale etmesi lazım. Hiçbir icraat göremiyoruz. Durum ortada, göründüğü gibi. Vatandaşlarda da sıkıntı var. İnsan yediğini, içtiğini, çöpünü en azından bir yere koyabilir. Herkes kafasına göre olunca böyle oluyor. İlla ki başında bir çuval mı olacak? Büyükşehir Belediyesinin burada hatası çok. Biraz hizmet edin. İcraat yapın" ifadelerini kullandı.