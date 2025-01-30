Moldova’nın başkenti Kişinev’de yer alan ve Gagauz kültür, edebiyat, tarih ve geleneklerini tanıtan Mihail Çakir Kütüphanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle yenilenerek resmi açılışı gerçekleştirildi.

TİKA tarafından yapılan açıklamaya göre, 1992’de B.P. Hasdeu Belediye Kütüphanesi bünyesinde kurulan kütüphanenin yenileme projesi kapsamında tadilat ve donanım çalışmaları tamamlandı.

Açılış programına Kişinev Belediye Başkanı Ion Ceban, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, Moldova Yazarlar Birliği Başkanı ve üyeleri, bilim insanları ve akademisyenler ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Açılış programında konuşan Kişinev Belediye Başkanı Ion Ceban, TİKA’nın Kişinev’de hayata geçirdiği başarılı projelere vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“TİKA ile bugüne kadar altyapı, sağlık, eğitim ve kültür gibi pek çok farklı alanda iş birliği yaptık. Bu projeler sayesinde Kişinev halkına önemli katkılar sunuldu. TİKA’ya en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

“Gagauz kültürüne katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz”

TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ise projeye ilişkin, “Bugün burada, Gagauz fikir ve inanç dünyasına mal olmuş çok önemli bir şahsiyet olan Mihail Çakir adına yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ömrü boyunca Gagauz dilinin ve tarihinin gelişmesi için çalışan, Moldova edebiyatına katkı sağlayan bu önemli şahsiyetin ismini taşıyan bir projeye partner olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.