Muş’ta uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates geleneği devem ediyor. Doğal gazın hayatımıza girmesiyle birlikte evlerde artık yapılmayan patates közlemesi, soğuk kış gecelerinde tarihi mekanlarda yaşatılıyor.

Muş’ta uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates geleneği devem ediyor. Doğal gazın hayatımıza girmesiyle birlikte evlerde artık yapılmayan patates közlemesi, soğuk kış gecelerinde tarihi mekanlarda yaşatılıyor.

Muş’ta geçmiş yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılan soba, bugünlerde yerini doğal gaza ve çeşitli ısınma araçlarına bırakırken, kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri de yok olmayla karşı karşıya kaldı. Muş’ta özel sobalarda yapılan patates közlemesi, soğuk kış gecelerinde kent sakinlerine nostalji yaşatıyor. Tarihi Yıldızlı Han’da kurulan kuzineli sobada meşe odunu közünde pişen patatesler, soğuk akşamların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören közde patates; üzerine tereyağı, kaşar ve çeşitli baharatlar serpiştirilerek tüketiliyor.

Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören İbrahim Yıldırım, patates közleme eşliğinde sobanın başında arkadaşları ile sohbet ederek sınav stresini attıklarını ifade ederek, "Sınavımız vardı bugün. Sınav çıkışı arkadaşlarla birlikte yeni açılan Yıldızlı Han’a geldik. Kış aylarının vazgeçilmezi közde patates ve kestaneyi arkadaşlarımızla birlikte tatmaya geldik. İşletme sahibine, patatesleri ve kestaneleri közlememize müsaade ettikleri için teşekkür ederim. Patates ve kestane közleme eşliğinde arkadaşlarımızla birlikte çok güzel sohbetler yaptık. Tarihi dokusu ve dekorasyonu olan Yıldızlı Han’da geçmişi yadettik" dedi.

Doğal gaz ile birlikte vatandaşların bazı lezzetlerden mahrum kaldığını belirten işletme sahibi Burak Yüce, "Mekanımızda uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates pişiriyoruz. Önceden hepimizin evlerinde sobalar mevcuttu. Tabii bu zamanla doğal gaza dönüştüğü için insanlar bu lezzetten mahrum kaldı. Biz de bu mahrumiyeti gidermek için işletmemizde kuzineli sobaya yer verdik. İnsanlara bu lezzeti tattırıyoruz. Patatesi, tereyağı, kaşar ve çeşitli baharatla harman edip ikram ediyoruz. Gelen müşterilerimiz beğeni ile ayrılıyor. Talep fazla, bizler de bu ilgiden dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.