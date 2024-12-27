Kış günlerinde hastaların idrar yolu rahatsızlıklarına ilişkin şikayetleri daha fazla artıyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ümit Yıldırım, “Kışın şikayetleri artan hastalarımız hemen ‘prostat oldum’ diye korkmasın. Çünkü prostat hastalığı varsa, iyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar şikayetleri bulunuyorsa bu kışın da, yazın da olur” dedi.

"Sessiz prostat" olarak adlandırdıkları iyi huylu prostat büyümesinin yaşla birlikte ortaya çıkabilen ve erkeklerde sık görülen bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Özel Amasya Kolmed Hastanesi Üroloji Kliniği’nde görevli Opr. Dr. Ümit Yıldırım, sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, idrar akışında azalma ile tam boşalamama hissi gibi şikayetlerin hastalığın önemli belirtileri olduğunu söyledi. Yıldırım, özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerin prostat dokusundaki büyümenin belirgin hale gelmesi nedeniyle düzenli üroloji kontrollerinin şart olduğunu vurguladı.

Vücutta yeterli miktarda suyun bulunduğunun göstergesinin idrar rengindeki beyazlık olduğuna işaret eden Opr. Dr. Yıldırım, “İdrarın beyaz renk gelmesi en güzel gösterge. İdrar beyaz renkse yeterli sıvı alıyorsunuz demektir. Yazın klimalı ortamdasınızdır, terlemezsiniz. 1 litre su içersiniz beyaz gelir idrarınız. Deniz kenarına gidersiniz. Çok Terlersiniz. 5 litre içersiniz. Ama sarı gelir. Bu durumlarda idrarınızın rengine bakın. Beyazsa yeterince su alıyorsunuz demektir. Yani kışın 2 litre, yazın 3 litre değil” diye konuştu.

Hastaneye başvuran 81 yaşındaki bir hastanın yapılan tetkiklerinde mesanesinde yaklaşık 4 santim büyüklüğünde bir taşla karşılaştıklarına değinen Yıldırım, “Mesane taşının neden olduğu sebebin hastanın yeterli miktarda idrarını yapamaması olarak ifade ettik. Mesane taşını ve prostatını kapalı olarak ameliyat ettik. Bir gün sonra taburcu ettik. Taş ilginçti. Sanki yıldız gibi her taraftan kol atmıştı” şeklinde konuştu.