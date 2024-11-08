Geceleri hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Bayburt’ta, kışın habercisi olarak nitelendirilen yaban ördekleri Çoruh Nehrini mesken tutmaya başladılar.

Bayburt’a, kış mevsimiyle birlikte göç eden yaban ördekleri, Çoruh Nehri’ni mesken tuttu. Her sene Aralık ve Ocak aylarında bölgeye gelen yaban ördekleri, bu yıl geçen yıllara nazaran daha erken geldiler. Bayburt’ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle, bölge yaban ördekleri tarafından tercih ediliyor. Kaleardı Cami mevkiinden başlayarak, nehir boyunca görülen yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.

Bayburt Valiliğince de yaban ördeklerinin videosu paylaşılarak, “Sevimli misafirlerimiz, kışın habercileri. Her yıl olduğu gibi bu yılda şehrimize gelmeye başlayan sevimli misafirlerimiz ördekler. Çoruh nehrimizi ve göletlerimizi renklendiriyor.

Şehrimizin doğasına güzellik katan bu minik dostlarımızı koruyalım. Bu tatlı misafirlerimizi gözlemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyen herkes Çoruh Nehri boyunca vakit geçirebilir.” notuna yer verildi.