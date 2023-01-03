Eskişehir’de soğuyan havalarla birlikte dumanı üstünde tüten dondurmalı irmik helvasına talep arttı. Tatlının satışını yapan Haydar Usal, ürünü için, ’soğuk kış günlerinde dondurma yemenin en güzel yolu’ yorumunu yaptı.

Eskişehir’de soğuyan havalarla birlikte dumanı üstünde tüten dondurmalı irmik helvasına talep arttı. Tatlının satışını yapan Haydar Usal, ürünü için, ’soğuk kış günlerinde dondurma yemenin en güzel yolu’ yorumunu yaptı.

Eskişehir’de soğuyan havalarla birlikte sıcak irmik helvasının altına koyulan ve normaline göre daha az şekerli dondurma ile yapılan tatlının satışları arttı. Dumanı üstünde tüten tatlı, hafif lezzeti ile adeta damak çatlatıyor. Tercihe göre Antep fıstığı ve çikolata ile de servis edilen tatlının sadesi 20, çikolatalısı 24 ve Antep fıstıklısı ise 32 TL’den satışa sunuluyor.

Odunpazarı Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde dondurmalı irmik helvası satan Haydar Usal, kış aylarının gelmesiyle birlikte satışlarında yaşanan artışa değindi. Usal, soğuk havalarda dondurma yemenin en güzel yolunun sıcak helva ile olduğunu belirterek, "Dondurmalı irmik helvası tatlısı yazın olduğu gibi kışında vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Özel olarak üretilen ve normal dondurmalara göre daha az şekerli olan dondurma ile yapılan tatlılarımız, kışın dondurma yemenin en güzel yolu olabilir" dedi.