Kahramanmaraş’ta 1973 yılında dünyaya gelen Eğitimci Yazar Ömer Akpınar, 2019 yılında kaleme aldığı ‘Kısık Sesler’ adlı kitabını yazdıktan yaklaşık 2 yıl sonra sesi kısıldı.

Kahramanmaraş’ta 1973 yılında dünyaya gelen Eğitimci Yazar Ömer Akpınar, 2019 yılında kaleme aldığı ‘Kısık Sesler’ adlı kitabını yazdıktan yaklaşık 2 yıl sonra sesi kısıldı.

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardan beri kamu kuruluşunda çalışan üç çocuk babası 49 yaşındaki Eğitimci Yazar Ömer Akpınar, eşine az rastlanır bir olay ile karşı karşıya kaldı.

Akpınar, 2019 yılında kaleme aldığı ‘Kısık Sesler’ romanını yayımladıktan yaklaşık 2 yıl sonra ses kısıklığı sorunu yaşadı.

O günden bu yana kısık ses problemi ile uğraşan Akpınar, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda ‘Kısık Sesler’ romanını yakından tanımak isteyen kitapseverlere kısık sesle hitap etmesi şaşkınlıkla karşılıyor.

Ömer Akpınar’ın kısık sesini kitaba ithafen yaptığını düşünen kitapseverler, daha sonra yaşanan ilginç olayı dinledikten sonra şaşkın bir tebessüm içerisine giriyor.

Aynı zamanda Akpınar’ın hikayesini duyan vatandaşlar da Eğitimci Yazar Ömer Akpınar’ın bulunduğu standa giderek yayımladığı kitabı satın alırken hem ilginç hayat hikayesini dinliyor hem de kendisi ile hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Başından geçen ilginç durumu anlatan Ömer Akpınar, “Yaklaşık bundan 3 yıl önce Kısık Sesler adlı kitabımın baskını yaptım. Daha sonra bundan yaklaşık 1 yıl önce ise sesim kısıldı. Ben bu kitabı yazdıktan sonra sesimin kısılması benim de şaşırdığım ve hayret ettiğim bir konuydu. Bu durum okurlarımın, meslektaşlarımın ve yakınlarımın tebessüm etmesini sağlıyor” dedi.

Kısık Sesler romanını yazdıktan sonra sesinin kısılmasını manidar ve anlamlı bulduğunu ifade eden Akpınar, “Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda bulunduğum standa gelen insanlar Kısık Sesler adlı romanımı gördükten sonra onlara hitap ettiğimde sesimin kısık olduğunu gördüklerinde tatlı bir tebessümle bakıyorlar ve şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Süreç aslında böyleydi ve ben istemeden bu durumu yaşadım. Ne kadar yüksek sesle konuşmak istesem de isteyeyim olmuyor. Bu hastalığımın tedavisi de devam ediyor ve bu sorunun düzeleceğini umut ediyorum” diye konuştu.