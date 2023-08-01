Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, Adana ve Mersin Bölgesi’nin hızlı trenden faydalanması için yetkilileri göreve çağırdı.

Hızlı tren sisteminin, yapımına devam edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı yakınlarından geçecek ve Adana ile Mersin’i kapsayacak bir yapıda olması gerektiğini kaydeden Başkan Hüseyin Kış, “Bölgemizde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, yeni yatırımların gelmesi, ülkemizin lojistik, istihdam ve ihracatına katkı sunulması adına bu taleplerimizi kamuoyu aracılığıyla yetkililere duyurmak istiyoruz” dedi.

“TARIM POTANSİYELİ GÜN YÜZÜNE ÇIKMALI”

Mersin’de gerçekleşen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berman Mantı, Mehmet Selahattin Balkan, Mürvet Beydağı, Ayferi Tuğcu, Ahmet Polat, Mustafa Öncül, Feyzi Poyraz, Hasan Hüseyin İpek, Süheyla Gergin ve Genel Koordinatör Mine Soner’in katıldığı toplantıda konuşan Başkan Kış, “Adana ve Mersin’in ortak kullanacağı bir Fuar ve Kongre Merkezi’ne de ihtiyaç duyuluyor. Bölgemizin geniş tarım potansiyeli artık gün yüzüne çıkmalı. Adana ve Mersin’i ayrı düşünemeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi; yatırımda tıkanan Marmara Bölgesi’nin tek alternatifi Çukurova Bölgesi’dir. Dolayısıyla Çukurovalı iş insanları olarak bölgemizin önünün açılması için bu çağrımızı yineliyoruz ve üzerimize düşen görevleri de yapmaya hazırız” diye konuştu.

ÜRETİM ÇAĞRISI…

İş dünyasının finansmana erişiminde yaşanan sıkıntının artık önü alınamaz boyutlara ulaştığını dile getiren Başkan Kış, mesleki eğitimlerin önemini de anlattı. Çukurova Bölgesi’nde işsizliğin yoğun yaşandığını ancak sanayici ve iş insanlarının kalifiye personel bulmakta güçlük çektiğini dile getiren Başkan Kış, “Yeniden üretimi esas almak durumundayız. Üreten bir toplum olamazsak sorunlarımız her geçen gün daha çok artacaktır” uyarısında bulundu.

TARIM ZİRVESİ GİRİŞİMİ…

ÇUKUROVA SİFED’in önümüzdeki süreçte genişletilmiş ‘Tarım Zirvesi’ düzenlemeyi amaçladığını, Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere tüm paydaşların davet edileceği zirve için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Kış, Adana ve Mersin milletvekillerini de sürece dahil etmek istediklerini dile getirdi.

YEREL SEÇİMLER DE KONUŞULDU…

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Başkan Hüseyin Kış, kentlerin yeniden ve olumlu yapılanmasında yerel yöneticilere büyük görev düştüğünü anımsattı. Başkan Kış, iki kentin başkan adaylarıyla da istişare halinde olup ÇUKUROVA SİFED’in görüş ve önerilerini sunacaklarını vurguladı.

Toplantıda ayrıca aile şirketlerinin kurumsallaşmasının önemine de dikkat çekildi.