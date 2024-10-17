Merkez Bankası, kısa vadeli dış borç istatistikleri açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustosta 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalışla 173,7 milyar dolar oldu.ANKARA (İGFA) - Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 173,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,5 oranında artarak 76,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,4 oranında azalarak 59,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 40,4 oranında artarak 17,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,3 oranında artarak 20,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,0 oranında azalışla 20,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 22,2 oranında artışla 18,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında azalarak 52,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 14,0 oranında artarak 39,3 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,0 oranında artarak 96,3 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,0 oranında azalarak 91,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,9 oranında azalarak 77,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ağustos sonu itibarıyla 4,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 46 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2024 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,5’i ABD doları, yüzde 23,4’ü Euro, yüzde 13,3’ü TL ve yüzde 15,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2024 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 231,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 21,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 24,1, Merkez Bankası’nın yüzde 16,5, özel sektörün ise yüzde 59,4 oranında paya sahip olduğu gözlendi.