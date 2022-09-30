INVAMED Başkanı Raşit Dinç, “INVAMED laboratuvarlarında geliştirilen ve Türkiye’de üretilen VitaFLEX hyalüronik asit, osteoartrit rahatsızlığını, kemik deformasyonlarını, eklem kıkırdak hasarlarını ve sinoviyal iltihap şikayetlerini gideriyor" dedi.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, “INVAMED laboratuvarlarında geliştirilen ve Türkiye’de üretilen VitaFLEX hyalüronik asit, osteoartrit rahatsızlığını, kemik deformasyonlarını, eklem kıkırdak hasarlarını ve sinoviyal iltihap şikayetlerini gideriyor" dedi.

Halk arasında “kireçlenme” olarak bilinen osteoartrit, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen artritin en yaygın şekli olarak karşımıza çıkıyor. Eklemlerde bozulmaya yol açan bu hastalık, hastaların yaşam kalitesini etkileyen eklem ağrılarına neden olmakla birlikte özellikle 50 yaş üstü kişilerde sakatlanmalara neden olabiliyor. Yoğunlukla 50 yaş üstü kişilerde görülen eklem hastalıkları son yıllarda orta yaş grubunda da sıkça rastlanıyor. Bu durumun en önemli nedeni ise eklemlerin baş düşmanı olan obezitenin artık orta yaş grubunu ve hatta gençleri de tehdit ediyor olması olarak gösteriliyor. Eklem içi sıvı kaybı en çok ağır işlerde çalışanlar, fazla kilolu kişiler, az hareket eden kişiler, az su tüketenler, aşırı fiziksel aktiviteye sahip olan kişiler, kalsiyum eksikliği yaşayan kişiler, şeker hastaları, kireçlenme sorunları olan kişilerde görülüyor. Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücudun sıvı kaybının kaçınılmaz olarak ortaya çıktığına dikkat çeken uzmanlara göre eklemlerin çok fazla ya da çok az kullanılması, aşırı sportif faaliyetler veya spordan ve hareketten tamamen uzak bir hayat sürmek eklemlerin güçsüzleşmesine sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda alternatif yöntemlerle vücuda destek veren uygulamalara ihtiyaç doğuyor.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, INVAMED laboratuvarlarında geliştirilen ve Türkiye’de üretilen VitaFLEX hyalüronik asidin osteoartrit rahatsızlığını, kemik deformasyonlarını, eklem kıkırdak hasarlarını ve sinoviyal iltihap şikayetlerini giderdiğini söyledi. Dinç, hyalüronik asit üretimi ve faydaları ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“Vücudu çalışan bir makine olarak düşünürsek nasıl ki makine parçalarının birbirini eskitmemesi, zarar vermemesi ve aşınmaması için yağlama yapılması gerekiyorsa vücudumuzdaki en büyük iki kemik olan diz kemiklerinin de birbirine sürtünüp aşındırma yapmaması, ekleme zarar vermemesi için eklem içerisinde yer alan bu sıvının yeterli oranda temin edilmesi; aksi takdirde dışarıdan eklem içerisine enjekte edilmesi gerekiyor."

"Etkili bir çözüm sunuyor"

VitaFLEX hyalüronik asit uygulamasının en temel görevinin ağrıyı kesmek ve eklemlere hareket kabiliyeti kazandırmak olduğunu belirten Dinç, “Sıvı takviyesinin eklemi beslemesi ve aşınmış kıkırdak parçalarını bir araya toplaması dizin tedavisine yönelik etkili bir çözüm sunuyor. Tedavinin etkisi ortalama 5-6 ay sürer. Etkisi geçince yeniden sıvı enjeksiyonu yaptırmak gerekir" diye konuştu.

Son olarak Dinç, hyalüronik asit enjeksiyonlarının eklem kıkırdağında koruyucu etki gösterdiği için yıpranmayı önlediğini aktararak, bu işlemin hastanın ağrılarını hafiflettiğini ve böylelikle hastanın hayat kalitesinin arttırdığını ekledi.