Lyon’da 15 Eylül 2024 tarihinden bu yana Eğitim Ataşesi olarak görev yapan Prof. Dr. İsmail Sağlam, 14 Aralık 2024 itibarıyla görevini tamamlayarak Türkiye’ye dönüyor.BURSA (İGFA) - Görev süresi boyunca gerçekleştirdiği özverili çalışmaları, Türk toplumu ve eğitim camiası tarafından takdirle karşılanan Prof. Dr. Sağlam, veda mesajında duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Sayın Başkonsolosum ve değerli mesai arkadaşlarım, öncelikle hepinizi en içten duygularımla selamlıyor ve saygılar sunuyorum. 15.09.2024 - 14.12.2024 tarihleri arasında Lyon Eğitim Ataşesi olarak görev yapma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu süreçte sizlerle tanışmak, mesai arkadaşlığı yapmak ve birlikte değerli projelere imza atmak benim için büyük bir onur oldu.

Üç aylık görev sürem boyunca birçok faaliyet gerçekleştirdik; seminerler düzenledik, planlar yaptık ve projeler hayata geçirdik. Tüm bu süreçte sizin emekleriniz, özveriniz ve dostluğunuz beni derinden etkiledi. Hatıralarla dolu bu güzel günleri asla unutmayacağım.

Eğer bu süre zarfında bilmeden üzdüğüm veya kırdığım birileri olduysa haklarını helal etmelerini dilerim. Ay yıldızlı bayrak aşkıyla sizleri çok seviyorum ve görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Her birinizin, bulunduğunuz yerlerde milletimizin bir ferdi olarak ‘Her vatandaş bir diplomattır’ düsturuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.”

Prof. Dr. Sağlam’ın Lyon’daki görev süresi boyunca eğitim camiasına sunduğu katkılar, özellikle öğretmenler tarafından da takdirle karşılandı. Öğretmenler, kendisinin kurumsal ve mesleki gelişimlerine yaptığı katkıları, insana dokunan yaklaşımı ve ilham veren liderliğiyle değerli bir rehberlik sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, “Sizinle çalışmak bizler için bir onur ve gurur kaynağı oldu. İnsana dokunan yaklaşımınızla hem bireysel hem de toplumsal anlamda çok değerli katkılarda bulundunuz” şeklindeki düşüncelerle Prof. Dr. Sağlam’a teşekkürlerini iletti.

Görev süresi boyunca mesleki gelişim seminerlerinden Türkçe eğitimi projelerine, iki dilli eğitim farkındalığı çalışmalarından sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine kadar pek çok alanda önemli katkılar sunan Prof. Dr. Sağlam, gerek öğretmenlere gerekse topluma rehberlik ederek takdir toplayan bir liderlik örneği sergiledi.