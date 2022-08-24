Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Edirne’de yaşayan vatandaşlara kısa mesaj ile yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Edirne’de yaşayan vatandaşlara kısa mesaj ile yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

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AFAD, Edirne için kısa mesaj ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre gönderilen kısa mesajda, "Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.