Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tırmanış Boulder (Kısa kaya) İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tırmanış Boulder (Kısa kaya) İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

Yomra Cimnastik Salonu’nda düzenlenen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tırmanış Boulder (Kısa kaya) İl Şampiyonası, 47 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

İlk olarak Küçükler A-B-C-D-E Kadınlar-Erkekler kategorileri ile başlayan yarışlar, öğleden sonra Gençler ve Büyükler kategorilerinde devam etti. Sporcular birbirinden zorlu 8 rotayı kendilerine tanınan bir saatlik süre içerisinde ve her rota için 5 deneme hakkını kullanarak tamamlamaya çalıştı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerini TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve TDF Hakemleri takdim etti.

Spor Tırmanış Boulder(Kısa Kaya) İl Şampiyonası hakkında konuşan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu “Karadeniz Bölgesi dağcılık, tırmanış, doğa sporları konusunda çok aktif bir coğrafya. Trabzon’da böylesine güzel duvarın olması, tırmanış alanına ilgi duyan sporcuları yetiştirmek için çok büyük fırsat. İşte gerçekleştirdiğimiz il şampiyonası ile ilimizdeki genç sporcuları keşfetmeyi ve şampiyonlar çıkarmayı hedefliyoruz. Spor Tırmanış branşının üç ayrı disiplininde de nice başarılara imza atan ve ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcularımız var. Eminim ki yeni şampiyonlar da Trabzon’dan çıkacak” dedi.