Diyarbakır’da dün gece saatlerinde bir otomobilin kısa devre yapmasıyla oto galeriden yangın çıktı. Galeri dükkanındaki yangında 6 araç ve 1 iş yeri kül oldu, olay anında güvenlik çalışanlarının uyuması ve itfaiyenin geç haberdar edilmesi ile büyüyen yangın 10 milyon TL zarara uğrattı.

Diyarbakır’da dün gece saatlerinde bir otomobilin kısa devre yapmasıyla oto galeriden yangın çıktı. Galeri dükkanındaki yangında 6 araç ve 1 iş yeri kül oldu, olay anında güvenlik çalışanlarının uyuması ve itfaiyenin geç haberdar edilmesi ile büyüyen yangın 10 milyon TL zarara uğrattı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Amed-2 Galericiler Sitesinde meydana geldi. Kardeşler Auto’da bulunan 6 araç satış için müşterisini beklerken gece saatlerinde araçlardan birinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını geç fark edilmesi ve itfaiye ekiplerini de erken haber verilmemesinden kaynaklı 6 araç ve 1 iş yerini kül eden olayda, güvenlik görevlileri sorumlu tutuldu. İddiaya göre gece nöbetinde 2 kişinin yangının çıktığı saatte uykuya daldığını kaydeden işletme sahibi Mehmet Kahraman Turhan, yangını yan fabrikanın bekçisinin fark ettiğini, 10 milyon TL zarara uğradığını söyledi.

“Herhangi bir kundaklama olayı yok, ihmal var”

Araçları ve iş yeri yanan Mehmet Kahraman Turhan, yangın sonrası kundaklama dedikodusu yaydıklarını, olayın kundaklama değil kısa devre ile gerçekleştiğini zararın büyümesinde de ihmal olduğunu vurguladı. Turhan, “Bizi arayıp soran geçmiş olsun dileklerini ulaştıran herkese teşekkür ediyorum. Bu olay araçlarımızdan birinden çıkan kıvılcım ile oluşan bir yangındır. Kapımızdaki bütün araçları alev içerisinde bırakmış, kundaklama olayı ile alakası olmayıp kimseyle bir düşmanlığımız yok. 2 gece bekçimiz var, maalesef görevlerini yerine getirmediklerinden dolayı bu sonucu elde ettik. Zamanında müdahale edilseydi bu kadar zarar meydana gelmezdi. 2 görevlimiz uykuya daldıkları ve görevlerini yerine getirmedikleri kamera görüntülerinden tespit edilmiş, daha öncede bazı olaylarla karşı karşıya gelinmiş, aynı şekilde tutanaklarda elimizde mevcut. Zamanında müdahale edilseydi bu kadar zararımız olmazdı, 10 milyon TL civarında zararımız oldu, 6 aracımız ve dükkanımızda da maddi zarar var ve komşu dükkanına da sıçradı. Saat 02.30 sularında yangın çıkmış, 03.30 sıralarında yan fabrikanın bekçisi olayı fark ederek itfaiyeye haber vermiş. 03.50 civarında itfaiye ekipleri gelerek bizim bekçileri uykularından uyandırmışlar. Ekipler gelene kadar araçlarım kül olmuş. Araçların kaskoları yok sadece trafik sigortaları mevcut” dedi.

Öte yandan, site yönetimi İhlas Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada, araçların aküden çıkan kıvılcım sonucu yandığını, güvenlik personeli durumu yarım saat geç fark ettiğini, fark ettikten sonra itfaiyeye haber verdiğini açıkladı.