Rize’de bu yıl Ayder Yaylası’nda 7.’si gerçekleştirilen Kış Yüzme Şenliği kara aldırış etmeden buz gibi suya giren katılımcıların renkli görüntülerine sahne oldu.

Rize’de bu yıl Ayder Yaylası’nda 7.’si gerçekleştirilen Kış Yüzme Şenliği kara aldırış etmeden buz gibi suya giren katılımcıların renkli görüntülerine sahne oldu.

Rize’de gelenek haline gelen Kış Yüzme Şenliği Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nın bin 700 rakımda bulunan Galerdüzü mevkiinde gerçekleştirildi. Buzlu göle girmeden önce karın üzerinde horon tepen vatandaşlar, daha sonra yaklaşık 2 derece su sıcaklığı olan göle girdi. Farklı illerden Rize’ye gelen vatandaşlar şenliğin sloganı olan buz gibi sularda yüzdükten sonra sıcak çayı içerek ısındılar.

"Bölgeye yeni bir aktiviteyi kazandırmış olduk"

Şenliğin öncülerinden Hasan Önder bölgeye yeni bir aktivite kazandığını belirterek, "Bölgeye yeni bir aktiviteyi kazandırmış olduk. Buz gibi suda yüzüp çayla ısınacağız. Etkinlik uluslararası bir nitelik kazandı. Yurt dışından gelen konuklarımız var. Onlarla beraber enfes bir ortam yaşamış olduk" ifadelerini kullandı.

"Çok soğuktu ama bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum"

İlk kez soğuk suda yüzme deneyimi yaşadığı için mutlu olduğunu söyleyen Helin Gözde Yılmaz, "İstanbul’dan geliyorum. İlk suya giriş anında hiç üşümedim ama suda kaldıkça ellerimi, ayaklarımı hissetmemeye başladım. Çok soğuktu ama bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Böyle bir etkinliğin ilimize olması turizm için iyi olacağını düşünüyorum"

Yapılan etkinliğin kış turizmini etkileyeceğini ifade eden Süleyman Tarakçı ise "Su gayet güzeldi. Suya girdikten sonra alışıyorsunuz. Şuanda bizim Karadenizimizin kış etkinlikleri çerçevesinde 7.’si düzenlendi. Rizemizin kış turizmi için bir etkileşim yakalamaya çalışıyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen influencerlar var. Böyle bir etkinliğin ilimizde olması turizm için iyi olacağını düşünüyorum" dedi.