Kış mevsiminin başından itibaren çok fazla yağış almayan Mersin’de bugün yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin uyarı verdiği iller arasında bulunan Mersin’de sahil şeridinde hafif sağanak yağmur geçişleri etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Erdemli ilçesine bağlı Akpınar, Güneyli, Toros, Sorgun köylerinde yağmur olarak başlayan yağış bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Toros Dağları’nın eteklerindeki son yerleşim yerlerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Akpınar Yaylası’nda ilk kar yağışı köy yollarını gören güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, Anamur ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası tamamen beyaz örtüye büründü. Yaylanın zirvesindeki tepelere artık kardan dolayı ulaşılamaz hale geldi. Çellikalanı ve Gavurhanlığı mevkilerinde de doğa beyaz örtüsüne büründü.

Yüksek kesimlerde kar yağışının sürmesi beklendiği belirtildi.