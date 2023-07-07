Türkiye ve dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi incirin olgunlaşmasını da yaklaşık 10 gün öteledi. Hal böyle olunca Aydın ve çevresinde erkenci incir olarak Aydın’ın sarı lop inciri yerine Manisa inciri satılmaya başlandı.

Aydın-Denizli karayolu üzerinde taze incir tezgahı açan vatandaşlardan Hasan Acıkmaz incirin kilosunun 60 TL’den sattıklarını belirterek Manisa incirinin kurutmaya gelmediğini bu nedenle de taze tüketilebildiğini söyledi. Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve bunun yanında yazın da devam eden serin ve yağışlı havadan dolayı Aydın incirinin olgunlaşmasında gecikme yaşandığını belirterek, "Aydın’dan geçen yerli ve yabancı turistler Aydın’ın sembol ürünü incir yemek istiyor. Aydın inciri ise henüz ermediğinden dolayı Manisa inciri satıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilimizin coğrafi işaret tescilli inciri erince Manisa incirini kaldırıp Aydın incirini vatandaşlarımıza sunacağız" diye konuştu.