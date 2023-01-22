Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elazığ’da, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elazığ’da, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Dut ağacı kış mevsiminde meyve verdi Dut ağacı kış mevsiminde meyve verdi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ da son yılların en kurak kışını yaşıyor. Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Karakoçan ilçesine bağlı Özlüce köyünde yiyecek ararken görüntülendi. Cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.