Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kış uykusuna geçemeyen boz ayıların tabiatta dolaşmaya devam etmeleri fotokapanlara yansıdı. Orman köylüleri başta olmak üzere orman işçileri ve mantar toplamaya giden vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kış uykusuna geçemeyen boz ayıların tabiatta dolaşmaya devam etmeleri fotokapanlara yansıdı. Orman köylüleri başta olmak üzere orman işçileri ve mantar toplamaya giden vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Bartın Üniversitesi ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 10 yıldır yürütülen yaban hayatı popülasyonunun belirlenmesi ve izlenmesi projesi dahilinde yaban hayatı geliştirme sahalarına çok sayıda fotokapan kuruldu. Ormanlık alanlarda bugüne dek çok kez karaca, yaban domuzu, kızıl tilki, bozayı, tavşan, porsuk ve su samuru gibi birçok yaban hayvanının görüntüsü fotokapanlara yansıdı. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde ise geçtiğimiz yıllara kıyasla bozayıların inlerine çekilip kış uykusuna geçemediği ve tabiatlarında dolaşmaya devam ettikleri tespit edildi.

Bu durumun hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden kaynaklandığı değerlendirilirken boz ayıların en saldırgan dönemleri içinde oldukları, bu nedenle de orman köylüleri, orman işçileri ve mantar toplamak için ormanlık alanlara giren vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, 10 yıldır fotokapanla yaban hayatı izleme çalışmaları yürüttüklerini ve bu sene iklimin ılıman geçmesi nedeniyle boz ayılarda kış uykusuna yatmada bir gecikme olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Doç. Dr. Özkazanç yaptığı açıklamada orman köylüleri başta olmak üzere orman işçileri ve mantar toplamak için ormanlık alana giren vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Yaklaşık 10 seneyi aşkın 2013’ten beri yaptığımız fotokapanla yaban hayatı izleme çalışmalarında bu sene iklimin ılıman geçmesi, karın geç yağması, bozayılarda kış uykusuna yatmada bir gecikme olduğunu bize gösterdi. Muhtemel küresel iklim değişikliğinin bir etkisi olarak meydana geldiğini düşündüğümüz bu çalışmada şu anda aktif olarak birçok bozayının sahada geçmiş yıllara göre daha yoğun olarak dolaştığını görebiliyoruz. Normalde kış içerisinde de boz ayıları görmek mümkün ama yoğunluğun artması açıkçası bizi endişelendirdi. Bu bakımdan ormanla ilişkisi olan, orman köylülerimizin, orman işçilerimizin ve özellikle mantar toplamaya giden vatandaşlarımızın bir bozayı karşılaşmasında dikkatli olmalarında fayda vardır” dedi.

Ormanlık alanda bozayılar ile muhtemel bir karşılaşmada yapılması gerekenleri de sıralayan Doç. Dr. Özkazanç, “Muhtemel bir karşılaşmada hayvanları, boz ayıları rahatsız etmemek, onlardan mümkün olduğu kadar yavaş-sakin bir şekilde uzaklaşmak hayatları açısından oldukça önem taşımaktadır. Boz ayıların özellikle kış uykusuna yatma dönemlerinde ve kış uykusundan uyanma dönemlerinde çok aç oldukları ve bu bağlamda saldırgan oldukları unutulmamalı. Özellikle de yavrusu olan bozayılardan mümkün olduğu kadar uzak durulmasında fayda olduğunu söyleyebiliriz. Birde orman içerisinde böyle bir tehlikeyi hissedebiliyorsa bir insan bir vatandaş mümkün olduğu kadar fazla gürültü çıkartarak civardaki bozayıları rahatsız etmesi ve onlarla karşılaşmasını engellemesi mümkün olabilecektir.” İfadelerinde bulundu.