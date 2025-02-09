Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kocadağ’ın yol probleminin çözüleceğini ve tesisleşmenin sağlanacağını söyledi.

Başkanı Halit Doğan, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, Samsun’un seyir terası konumunda olan Kocadağ’da incelemelerde bulundu. "Doğal güzellikleri, dağları, tepeleri ve eşsiz manzaralarıyla yaz olduğu gibi kış turizminin de odağı Samsun" diyen Başkan Doğan, "Doğa tutkunlarını mest eden manzarasıyla Samsun’umuza bir de tepeden bakmak isteyenlerin durağı Kocadağ’da Orman İl Müdürlüğümüzle yapacağımız çalışmaları konuştuk. Yol genişletme çalışmalarımıza başlıyoruz. Tesisleşme noktasında bölgeye yatırım yapan firma yetkilisi Hilmi Eker ile projenin detaylarını inceledik. Odağımızı Samsun’dan ayırmadan, merkezimize her zaman şehrimizi insanımızı koyarak çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Canik Gürgenyatak’ta inceleme

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile Canik Gürgenyatak’ta da incelemelerde bulunan Başkan Doğan, "Yazı ayrı kışı ayrı güzel kentimizin turizm alanlarında incelemelerde bulunmaya, hayata geçireceğimiz yatırımları değerlendirmeye devam ediyoruz. Havası, eşsiz manzarasıyla Canik Gürgenyatak’ta incelemelerde bulunduk, Orman İl Müdürlüğümüzle yapacağımız çalışmaları konuştuk. Samsun’umuz 17 ilçesi, birbirinden güzel tarihi, kültürel ve doğal noktalarıyla bir turizm cenneti. Bizler de ‘Odak Samsun’ diyerek bu alanları daha ileriye taşımak için çalışmaya, şehrimizin turizm potansiyelini daha da artırmaya devam ediyoruz. Odağımız Samsun’umuzdan ayrılmasın" dedi.