Marmara Bölgesinin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe’de, görüntü kirliliği ve halk güvenliği için tehdit oluşturan orta hasarlı ve metruk binalar yıkılıyor. Her kış döneminde binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Kartepe’de, 44 hasarlı ve metruk bina yıkıldı.

Marmara Bölgesinin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe’de, görüntü kirliliği ve halk güvenliği için tehdit oluşturan orta hasarlı ve metruk binalar yıkılıyor. Her kış döneminde binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Kartepe’de, 44 hasarlı ve metruk bina yıkıldı.

Kartepe Belediyesi; kayak pistleri, doğal güzellikleri ve ormanlarıyla konuklarına doğayla baş başa kalma imkanı sunan Kartepe’de, görüntü kirliliği ve halk güvenliği için tehdit oluşturan orta hasarlı ve metruk binaların yıkımı için kolları sıvadı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatının ardından çalışmalara başlayan Yapı Kontrol Müdürlüğü, 2021 yılında 15 orta hasarlı bina ile 6 metruk bina olmak üzere 21 yapının yıkımını gerçekleştirdi. 2022 yılının başından günümüze kadar da toplamda 23 metruk ve orta hasarlı yapı, yerinde keşifleri yapılıp, yasal süreci tamamlandıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının desteği ile yıkıldı.

Baz metruk yapıların özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Faili meçhul, adli vakalara fırsat vermemek, önleyici tedbirlerimizi almak için bu statüdeki yapıların yıkımlarını taviz vermeden ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.