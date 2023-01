Kocaeli’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe’de yarım asırlık hayal olan Teleferik Projesi, tamamlandığında vatandaşlara İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü manzarası sunacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projemizle vatandaşlarımız, Kocaeli’nin bir başka yüzünü tanıyacak. Eşsiz manzarasıyla Kartepe yeniden keşfedilecek" dedi.

Kocaeli’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe’de yarım asırlık hayal olan Teleferik Projesi, tamamlandığında vatandaşlara İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü manzarası sunacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projemizle vatandaşlarımız, Kocaeli’nin bir başka yüzünü tanıyacak. Eşsiz manzarasıyla Kartepe yeniden keşfedilecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak Kartepe Teleferik Projesi’nde çalışmalara devam ediyor. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Kartepe Teleferik Projesi, vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkanı da sunacak.

"Eşsiz manzarasıyla Kartepe yeniden keşfedilecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beraberindeki heyet ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu. Kocaeli’nin doğal güzelliklerinin bir kez daha keşfedilmesine imkan sağlayacak teleferik projesiyle şehrin yeni bir vizyona kavuşacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projemizle Kocaeli’nin bir başka yüzünü vatandaşlarımız tanıyacak. Eşsiz manzarasıyla Kartepe yeniden keşfedilecek. Kartepe dört mevsim turizmin merkezi olacak. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Kocaeli aynı zamanda bir turizm kenti olacak potansiyele sahip. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattımız 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattımızda yolculuk süresi 14 dakikada olacak. Şehrimiz aynı zamanda kaplıca anlamında da zengindir. Yüksek dağlarıyla ve bu dağlardaki karlarıyla Türkiye’nin önemli kış turizminin de merkezidir. Kocaeli her bakımıyla çok güzeldir" dedi.

"Projemiz şehrimizin önemli kazanımlarından olacak"

Teleferik projesini adım adım takip ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Projemiz şehrimizin önemli kazanımlarından olacak. Turizmde dünya liderliğine yükselme hedefiyle yoluna devam Türkiye, bu anlamda çok önemli mesafeler aldı. İşte bunun için teleferik gibi önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin her bölgesiyle ayrı güzel. Marmara bölgesi de kadim çağların izlerini, doğal güzelliklerini, turizmin her çeşidini içerisinde barındırıyor. Şehrimiz turizm anlamındaki gücünü de biliyor. Turizm alanında her geçen güçlendirdiğimiz altyapımız bu anlamda şehrimizin gelirlerine de olumlu yansıyacak. Tabii bu konuda durmak yok. Altyapı ve üstyapıdaki çalışmalarımız turizm sektöründeki gelişmemize çok olumlu yansıyacak. İnanıyorum ki, teleferik projemiz bittiğinde vatandaşlarımız ve bölgemizdeki esnafımız, hizmet sektöründe çalışan tüm insanımız ekonomik gelişimi değerlendirecektir" diye konuştu.

Başkan Büyükakın’ın yanında AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç de hazır bulundu.