2025 döneminde kış mevsimi ile ilgili trafik tedbirleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2024-2025 kış mevsiminde herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali yardımcıları ilçe kaymakamları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı. Konuralp Bey toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2024 - 2025 Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Koordinasyonu ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.