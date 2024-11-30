Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kayak sezonu başladı.

Türkiye’de son yıllarda kış sporlarının parlayan yıldızı olan Yıldız Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Kar kalınlığı ve tabakasının istenilen seviyeye ulaşmasıyla tesis adeta kar ve sporseverlerin akınına uğradı. Yıldız dağında bugün itibariyle; profesyonel pistler, acemi pistleri, kızak pistleri, buz pisti ve telesiyejleriyle hizmet verilmeye başlandı.

Açılışı duyan kayak severler ve sporcular, Sivas ve çevre illerden Yıldız Dağı’na koştu. Sporculardan, kayak sever vatandaşlara birçok kişiye ev sahipliği yapan kayak merkezinde renkli görüntüler oluştu. Kayak sever vatandaşlar doyasıya eğlendi. Hafta sonunu Yıldız dağında geçirenler, kayak merkezinden memnun olduklarını ve doyasıya eğlendiklerini söylediler. Özellikle pistlerin kayak için son derece elverişli olduğunu belirten sporcular tüm kar ve kayak severleri Yıldız dağına davet etti.

“En ekonomik kayak merkeziyiz”

Buruciye A.Ş. Genel müdürü Mustafa Altun, “Türkiye’nin parlayan yıldızlarından birisi olan yıldız dağı kış sporları turizm merkezi Türkiye’de kayak sezonunu açan tesislerden birisi. Bugün itibariyle hizmete açmış bulunmaktayız. Kasım ayında sezonu açmak bizi de sevindirdi. Önümüzdeki dönem içerisinde en az 120 gün kayak sezonu beklemekteyiz. Açıldığımız günden bu yana Türkiye’nin en ekonomik ve en modern kayak merkezi olmayı amaçladık. Bu noktada fiyat politikamızı belirlerken mutlak sürdürülebilirliği amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de ki en ekonomik kayak merkezi olma özelliğini korumaktayız. Tüm kayak severleri bekliyoruz. Yeni yatırımlarımızda birlikte konaklama sayısı 300 yatak civarında, buz pistimiz bungalov evlerimiz var. Herkesi bekliyoruz” dedi.

“Herkese tavsiye ederiz”

Turla geldiklerini ifade eden üniversite öğrencisi Naz Ayaz, “Biz Tokat’tan üniversite öğrencisiyiz. Buraya geziyle geldik. Burası çok güzel. Fiyatlar da oldukça uygun. Herkese gelmesini tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.