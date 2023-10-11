Başiskele Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenen kış spor okulları büyük bir coşku ve heyecanla başladı.

Genc-i Ala Gençlik Modeli çatısı altında gençlere yönelik spordan sanata, bilimden teknolojiye her türlü hizmetleri artırarak devam ettiren Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda da büyük rağbet gören ve binlerce gence fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda büyük fayda sağlayan spor okullarını ücretsiz olarak devam ettiriyor. Başiskele Belediyesi 2023 yılı kış spor okulları başladı. Velileri ile birlikte branşlarına göre kurs alacakları yerlere giden geleceğin sporcuları, uzman eğitmenler eşliğinde ilk sporlarını yaptı.

Başiskele Belediyesi tarafından 8 farklı spor dalında ücretsiz olarak verilen kış spor okullarında yüzme, masa tenisi, jimnastik ve satranç dallarında eğitimler de önümüzdeki günlerde başlayacak.

Gençlerin ve çocukların spor yapmasını sağlayarak fiziksel ve zihinsel gelişimine, sosyalleşmesine katkı sunmanı sağlayan Başiskele Belediyesi Spor Okulları, kentin yetenekli sporcularının keşfedilmesini de sağlayacak. Spor okullarını başarıyla tamamlayan yetenekli gençler, Başiskele Belediyespor altında lisansları çıkarılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda ter dökerek, başarıdan başarıya koşma imkanı bulacak.