Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, 2023 turzim sezonundan umutlu olduklarını belirterek 17 Mart tarihinde erken başlayan yaz sezonu uçuşlarında uçakların dolu olarak gelmeye başladığını açıkladı.

Muğla’da turizm, 17 Mart tarihinde erken başlayan yaz sezonu uçuşları ile hareketlenmeye başladı. Kış uçuşlarının ve ardından erken başlayan sezon uçuşlarının doluluk oranları turizm sektöründe umutları yeşertti.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli, yapılan tanıtım çalışmaları ile Muğla bölgesi özellikle Avrupa’da önemli bir destinasyon haline geldiğini belirtti. Yapılan tanıtım çalışmalarının olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını kaydeden GETOB Yönetim Kurulu Başkanı Deliveli, “Verilere göre kış sezonunda sadece Dalaman’a 2 bin 240 uçak ile 327 bin 307 bin yolcuya hizmet verildi. 2023 turizm sezonuna girerken umutluyuz” dedi.