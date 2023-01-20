Denizli’de kışın ortasında olmasına rağmen havaların kurak seyretmesi nedeniyle yağmur ve kar duası yapıldı.

Denizli’de kışın ortasında olmasına rağmen havaların kurak seyretmesi nedeniyle yağmur ve kar duası yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de havalar kurak seyrediyor. Gözle görülür bir şekilde kuraklık seyrederken, geçen sene bir çok yerin bembeyaz olduğu noktalarda şimdilerde ise güneşli hava hakim. Yağışın az olduğu, rakımı yüksek olan noktalarda da kar kalınlığının beklenen seviyeye gelmemesiyle birlikte kışın ortasında yağmur ve kar duaları yapıldı. Duaların yapıldığı noktalarda biride Çal ilçesi oldu.

Sazak Mahallesindeki kapalı pazar yerinde gerçekleşen duada ilçe müftüsü Abdullah Vurucu, “Allah’ım günahlarımız varsa bizleri affet. Üretici perişan olacak. Kar ve yağmur yağdır. Toprakların kar ve yağmura ihtiyacı var. Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmur, kar nasip eyle” dedi.

Yağmur duasının ardından vatandaşlara keşkek ikramında bulunuldu.