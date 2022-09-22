Düzce Belediyesi kent genelinde topyekun mazgal temizliği çalışması başlatarak kanallardaki tıkanıklara sebep olan atıkları temizliyor.

Düzce Belediyesi kent genelinde topyekun mazgal temizliği çalışması başlatarak kanallardaki tıkanıklara sebep olan atıkları temizliyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mazgallarda biriken atıkları vakumlu özel araç ile temizleyerek kanalların tıkanmasını önlüyor. Şehrin birçok noktasında mazgal temizliği işlemi yapan ekipler, önceliği ise hastane, okul ve yoğun nüfusun olduğu bölgelere veriyor. Bahçeşehir ve Atatürk Devlet Hastanesi ile Emniyet Müdürlüğü önündeki mazgalları temizleyen ekipler, çalışmalarını gün boyu sürdürüyor.

Mazgalları kaldırıp içinde biriken kağıt, yaprak, izmarit, kum, taş gibi atık ve yabancı maddeleri temizleyen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri vatandaşları; koku, sel ve tıkanma risklerini ortadan kaldırmak için temizlik konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.